В 1/4 фіналу чемпіонату світу Португалія зіграє проти збірної Марокко.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився про шанси Кріштіану Роналду зіграти в поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу проти національної команди Марокко.

Нагадаємо, 37-річний нападник залишився в запасі португальської збірної в матчі 1/8 фіналу мундіалю проти Швейцарії.

"Я сказав, що питання закрите, і воно було закрите. Кріштіану Роналду - один з найкращих гравців у світі, який грає професійно. Він - капітан, дуже важливий гравець, який повинен бути в команді. Ми повинні думати як колектив.

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У мене з Кріштіану дуже близькі стосунки, так було завжди. Я його знаю з 19 років - з часів у "Спортингу", а потім протягом багатьох років тут, у національній команді. Ми з Роналду ніколи не плутаємо людський і особистий аспект з відносинами тренера і гравця.

Я завжди буду вважати Роналду важливою частиною команди. Кріштіану обов'язково зіграє в матчі з Марокко. Можна використовувати будь-якого гравця, навіть якщо він почав в запасі. Важливо подивитися на його історію. Роналду-один з кращих в світі", - наводить слова Фернанду Сантуша Yahoo Sports.

Додамо, що поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 проти збірної Швейцарії завершився розгромною перемогою португальців (6:1). Головним героєм цієї зустрічі став молодий нападник "Бенфіки" Гонсалу Рамуш, який відзначився трьома забитими голами.

Примітно, що саме Рамуш замінив Роналду в стартовому складі збірної Португалії.

Поєдинок Марокко - Португалія відбудеться в суботу, 10 грудня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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