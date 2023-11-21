Лучано Спаллетті зазначив, що матч з Україною був дуже важким для його команди.

Збірна Італії зіграла внічию проти України у заключному турі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував результат поєдинку. Італійський фахівець зазначив, що його команді було непросто домогтися потрібного результату.

"Це було непросто. Неможливо просто пройти відбір на чемпіонат Європи. Як і в цілому в футболі нічого не дається легко. Ми провели хороший матч, в першому таймі у нас було багато можливостей, щоб забити. Після того як нам не вдалося їх реалізувати, гра стала більш брудною і фізично витратною. На тому етапі мова про футбол вже не йшла.

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Україна продемонструвала, що вона - добре підготовлена команда. Вона дійсно створила нам багато проблем", - наводить слова Лучано Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

Матч Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" зайнятися друге місце в турнірній таблиці групи С і отримати пряму путівку на ЧЄ-2024.

Нагадаємо, збірна Італії є чинним переможцем чемпіонату Європи. У фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" перемогла Англію.

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