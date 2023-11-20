Лучано Спаллетті заявив, що"некоректно прив'язувати спортивні події до конфліктів".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті відповів на питання, чому він вирішив привітати російський "Зеніт" із завоюванням чемпіонського титулу вже після початку повномасштабної війни.

Італійський фахівець заявив, що "некоректно прив'язувати спортивні події до конфліктів".

"По-перше, в тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, було п'ять співробітників, з якими я працював у цій команді. У той час Олексій Міллер теж очолював клуб. Я отримав привітання з перемогою в своєму чемпіонаті і думаю, що я мав право привітати їх з перемогою в їх лізі.

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Мені здається, що трохи некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згоден.

Я проти будь-якого конфлікту і війни взагалі. Ми, італійці, в тому числі збірна Італії, дуже близькі до страждаючих людей. Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких немає. Ми дуже сподіваємося, що цей конфлікт якомога швидше закінчиться.

Ми близькі до всіх страждаючих. Я також повинен згадати про людей, які постраждали від повені в Тоскані", - сказав Спаллетті на прес-конференції.

Нагадаємо, у травні 2023 року Лучано Спаллетті публічно привітав пітерський "Зеніт" із завоюванням чемпіонського титулу в Росії і таким чином потрапив у скандал.

"Якщо "Наполі" перемагає в чемпіонаті, якщо "Зеніт" стає чемпіоном, це означає, що і ми, і "Зеніт" - чемпіони подвійно! Ми любимо ті ж речі: море, небо, у нас однакові кольори. І нам, і "Зеніту" подобається вигравати трофеї. Вітаю боса, Олексія Міллера! Вітаю мого друга, Сергія Семака! Вітаю футболістів і всю команду "Зеніт"! Я люблю тебе! Давай, "Зеніт"!", - говорив Спаллетті.

Додамо, що 20 листопада збірна України зіграє проти Італії у заключному турі відбору на Євро-2024 з футболу. Переможець цього поєдинку отримає пряму путівку на ЧЄ-2024.

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