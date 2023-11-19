Лучано Спаллетті впевнений, що його підопічні зможуть обіграти Україну і вийти на ЧЄ-2024.

У понеділок, 20 листопада, збірна Італії зіграє проти України в рамках 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував майбутній поєдинок проти "синьо-жовтих".

"Хлопці почуваються добре, всі доступні. Тому вибір тепер за мною. Ми їдемо до Німеччини з упевненістю, що це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат. У нас є п'ять доступних замін і різні характеристики, які можна використовувати.

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У нас є такі гравці, як К'єза, які знають, як змінити ситуацію. Ставлення має бути таким, щоб грати в тому стилі, про який ми домовилися.

В України сильний підбір в атаці і гравців, які знаходяться в хорошій формі на клубному рівні. Їх потенціал у контратаках може створити нам проблеми. Нам потрібно тиснути, перекривати зони і не залишати щілин, які буває складно закрити.

Ми повинні діяти як команда і робити все можливе. Ми хочемо, щоб італійці закохалися в цю команду. Багато хто хоче змусити нас відчувати страх, нагадуючи нам про важливість цього матчу, але мотивація виходить за рамки страху.

Питання, яке ми повинні задати собі: "Чи повинен я перемогти? Чи хочу я перемогти?". Але всі так говорять. Більш реалістично: "Чи можу я перемогти?". Звичайно. Це зводить нанівець всі страхи, які можуть бути навколо гри", - сказав Спаллетті на прес-конференції перед матчем.

Нагадаємо, поєдинок Україна - Італія пройде на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені.

Щоб отримати пряму путівку на Євро-2024 підопічним Сергія Реброва обов'язково потрібно перемагати діючих чемпіонів Європи. А ось італійців влаштує навіть нічия в поєдинку з "синьо-жовтими".

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