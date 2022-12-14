Збірна Хорватії не змогла повторити своє досягнення на минулому мундіалі.

У вівторок, 13 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022, який проходить в Катарі, національна збірна Хорватії з розгромним рахунком поступилася Аргентині (0:3).

Головний тренер хорватів Златко Даліч прокоментував поразку своєї команди в цій грі. 56-річний фахівець зазначив, що для успіху їм не вистачило нападника.

"Я вітаю Аргентину з виходом у фінал. Ні в чому не звинувачую своїх хлопців. Ми контролювали гру перші півгодини, але іноді тобі щастить, а іноді - навпаки. Хлопці протестували через те, що не отримали кутовий, і відразу пропустили атаку, яка призвела до пенальті.

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Ми програли матч, і скаржитися мені нема на що. Потрібно підготуватися до матчу, який у нас залишився. Ми створювали хороші ситуації, але не вистачало конкретики в діях. Не вистачало справжнього форварда", - наводить слова Даліча Index.

Додамо, що збірна Хорватії зіграє матч за третє місце на ЧС-2022. Суперник команди Златко Даліча визначиться в дуелі збірних Франції та Марокко.

Поєдинок за третє місце відбудеться в суботу, 17 грудня. Фінал ЧС-2022 запланований на неділю, 18 грудня.

Нагадаємо, збірна Хорватії на ЧС-2018 повинна до фіналу, де програла національній збірній Франції.

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