За версією Дідьє Дешама, форвард "Реала" сам вирішив покинути розташування збірної Франції.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів, чому нападник "Реала" Карім Бензема покинув розташування національної команди перед стартом ЧС-2022 з футболу.

54-річний фахівець заявив, що володар "Золотого м'яча-2022" через травму самостійно прийняв рішення покинути табір збірної Франції перед стартом мундіалю в Катарі, хоча тренер залишив його в заявці на турнір.

"Карім приєднався до нас 14 листопада після періоду, коли майже не грав у клубі. Він слідував індивідуальній програмі, його повернення до колективних тренувань було відкладено. У мене не було, як і у випадку з Рафаелем Вараном, мети побачити, як він вийде в старті в першому матчі проти Австралії.

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Коли Карім отримав травму, наш лікар супроводжував його до клініки Аспетар на МРТ. Карім передав результати комусь із "Реала", хто також висловив йому свою думку. Коли він повернувся в готель, було вже за північ. Я прийшов до Каріма в номер разом з нашим лікарем, який надав мені звіт про МРТ.

Карім був засмучений, тому що цей чемпіонат світу для нього багато значив. Він говорив мені: "Я мертвий". Діагноз нашого лікаря збігався з тим, який йому поставили в Мадриді. У кращому випадку його повернення до тренувань не могло відбутися раніше 10 грудня.

У дописі у своїй соціальній мережі він висловив розчарування тим, що йому довелося залишити команду, але виправдовував це рішення своєю турботою про команду. Ми пробули разом близько двадцяти хвилин. Йдучи, я сказав йому: Карім, це не терміново. Домовся про своє повернення з тренером команди. Прокинувшись, я дізнався, що він поїхав. Це його рішення, він не скаже вам зворотного, Я розумію і поважаю його", - наводить слова Дідьє Дешама видання Le Parisien.

Нагадаємо, Карім Бензема був включений в заявку збірної Франції на ЧС-2022, але покинув розташування команди перед самим стартом мундіалю в Катарі. Офіційна версія - травма. Сам футболіст пояснював свій відхід тим, що вирішив поступитися місцем тому, хто більше допоможе національній команді.

За чутками, між Дешамом і Бензема виник конфлікт. При цьому форвард "Реала" відписався в соціальних мережах від більшості партнерів по збірній Франції.

На ЧС-2022 у Катарі збірна Франції дійшла до фіналу, де поступилася національній команді Аргентини у серії пенальті.

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