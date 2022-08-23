Юрій Вернидуб заробив вилучення в першій грі після повернення в УПЛ.

У вівторок, 23 серпня, в рамках першого туру нового сезону чемпіонату УПЛ зустрічалися "Колос" і "Кривбас". Гра проходила на стадіоні "Колос" в Ковалівці і завершилася перемогою господарів поля.

Єдиний гол у поєдинку забив Роман Гончаренко. Захисник "Колоса" вдало підключився на розіграш кутового на 36-й хвилині зустрічі.

"Колос" - "Кривбас" - 1:0

Гол: Гончаренко (36)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Мілько, Оріховський, Мякушко (Ісаєнко, 79), Болбат, Ільїн (Смирний, 79), Попов (Лисенко, 70)

"Кривбас": Сарнавський, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якімець, Банада (Кораблін, 65), Волошин (Дебелко, 74), Хомченовський, Понєдєльнік (Шевченко, 70), Семенов, Устименко (Хобленко, 46)

Видалення: Юрій Вернидуб (81)

Огляд матчу:

Завершився матч "Колоса" і "Кривбасу" скандалом. На 81-й хвилині зустрічі головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб дуже емоційно висловлював своє невдоволення через момент, в якому на газоні опинився захисник його команди Іван Зотько. Один з помічників головного арбітра Юрія Іванова поскаржився на поведінку Вернидуба, після чого рефері показав йому другу жовту картку.

Після епізоду Юрій Вернидуб ледь не вдарив помічника судді, показово замахнувшись рукою на нього.

Додамо, що раніше вже були зіграні три матчі в рамках першого туру УПЛ. "Шахтар" сенсаційно розписав мирову у грі з "Металістом-1925", "Зоря" несподівано розбила полтавську "Ворсклу", а "Верес" мінімально здолав одеський "Чорноморець".

Ще один матч першого туру УПЛ буде зіграний 24 серпня. Львівський "Рух" зіграє проти харківського "Металіста". Початок гри о 15:00.

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