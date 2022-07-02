Вернидуб усе життя був "хейтером" татуювань, навіть забороняв робити їх дружині та дітям, але перебування в армії змінило його погляди.

Юрій Вернидуб, який очолив нещодавно криворізький "Кривбас", продемонстрував татуювання на плечі. Там вибитий герб України, жовті колоски пшениці, червона калина й гасло "Слава Україні!".

Як повідомила пресслужба "Кривбасу", Вернидуб усе життя був "хейтером" татуювань, навіть забороняв робити їх дружині та дітям. Але перебування у Збройних силах України змінило його погляди.

Вернидуб розповів, як буде тренувати "Кривбас" і паралельно боронити вітчизну в армії.

"Був наказ про моє переведення. Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт. Я сам повернувся дуже швидко і 27 лютого мобілізувався.

Мені дали можливість (працювати з командою - прим.), довго розмовляли на цю тему. Я не міг зрозуміти, як це може бути в час, коли йде війна. Але, люди переконали мене, що потрібно займатися своєю справою. Зараз є можливість займатися тренерською діяльністю, перебуваючи в ЗСУ.

Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний.

Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже "весело та гаряче", – сказав 56-річний Вернидуб в інтерв'ю для ПРОФУТБОЛ Digital.