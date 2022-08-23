Луганська "Зоря" яскраво розпочала новий сезон чемпіонату України з футболу.

У вівторок, 23 серпня, відбувся поєдинок першого туру УПЛ, в якому луганська "Зоря" грала проти полтавської "Ворскли".

Матч проходив в Ужгороді на стадіоні "Авангард" і завершився впевненою перемогою луганського клубу.

Рахунок у грі досить швидко відкрили гравці "Зорі". На 7-й хвилині зустрічі пенальті реалізував Назарина. На 30-й хвилині номінальні господарі поля подвоїли свою перевагу, відзначився Безбородько з передачі Кабаєва.

На 53-й хвилині гри вдруге спрацювала зв'язка Кабаєв - Безбородько, Владислав віддав передачу, а Денис оформив дубль і потроїв перевагу "Зорі".

На 73-й хвилині поєдинку "Ворсклі" вдалося відіграти один м'яч. Голом після удару з пенальті відзначився Денис Олійник.

"Зоря" - "Ворскла" - 3:1

Голи: Назарина, 7 пен, Безбородько, 30, 53 - Олійник, 73 пен

"Зоря": Мацапура, Сміян, Імереков, Батагов, Данченко, Булеца (Мишньов, 63), Назарина (Бражко, 85), Чурко, Кабаєв (Вантух, 85), Безбородько (Нагнойний, 63), Крістіан (Русин, 78)

"Ворскла": Різник, Бацула (Мельничук, 68), Чеснаков, Челядін (Яворський, 75), Філіпе (Крупський, 83), Олійник, Ардіт, Скляр, Тотре (Козиренко, 68), Степанюк, Марлісон (Сулейманов, 68)

Відео голів:

Паралельно проходив ще один матч першого туру УПЛ, в якому "Чорноморець" грав проти "Вереса". Ця гра завершилася перемогою клубу з міста Рівне з рахунком 1:0.

"Чорноморець" - "Верес" - 0:1

Гол: Кльоц, 22

"Чорноморець": Непогодов, Брагару, Гладкий, Джеймс, Єрмаков, Кравченко (Войтіховський, 84), Політило, Салюк (Наумець, 46), Селін, Філі (Плакса, 50), Штогрін (Юсов, 62)

"Верес": Когут, С. Шестаков (Гагун, 33), Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Кучеров, Кльоц, Дахновський (Гечев, 86), Лебеденко (С. Шарай, 71), Г. Пасіч (В. Шарай, 86), Гайдучик (Сергійчук, 71)

Нагадаємо, стартував новий сезон УПЛ матчем "Шахтар"- "Металіст-1925". Гра завершилася внічию 0:0.

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