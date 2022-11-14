У клубі розчаровані поведінкою португальського нападника.

Зірковий нападник збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду напередодні дав скандальне інтерв'ю британському журналісту пірсу Моргану, в якому жорстко розкритикував клуб і принизив головного тренера команди Еріка тен Хага.

За інформацією Sky Sports, головний тренер і футболісти "червоних дияволів" дуже розчаровані манерою і моментом виходу інтерв'ю Роналду.

Команда дізналася про інтерв'ю, коли збиралася вилетіти з Лондона після матчу 16-го туру АПЛ з "Фулхемом". Гра завершилася важкою перемогою "червоних дияволів" (2:1). Кріштіану Роналду не потрапив в заявку на цей матч.

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Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" мають намір розлучитися з Кріштіану Роналду в зимове трансферне вікно. Клуб готовий розглянути всі пропозиції по футболісту.

Керівництво та гравці не розуміють, чому він сказав те, що сказав. Вони дуже розчаровані тим, що він таким чином проявив неповагу до клубу, свого головного тренера і товаришів по команді.

Ніхто в "Манчестер Юнайтед" ніколи не виявляв неповаги до Кріштіану Роналду, навіть після того, як він попросив відпустити його з клубу і після відмовився вийти на заміну в матчі проти "шпор".

Італійський журналіст і інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що головний тренер "МЮ" знаходиться в люті після заяв Роналду.

"Ерік тен Хаг в абсолютній люті. Він не очікував, що Кріштіану Роналду скаже такі речі", - повідомив Романо у своєму Твіттері.

Додамо, що в цьому сезоні португальський нападник зіграв в АПЛ 10 матчів, в його активі всього 1 гол. Роналду рідко потрапляє до стартового складу, тому відкрито конфліктує з головним тренером "Манчестер Юнайтед" Еріком тен Хагом.

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