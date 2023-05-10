Наставник "вершкових" вважає, що гол було зараховано з порушенням правил.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Манчестер Сіті" завершився скандалом. Під час гольової атаки англійської команди м’яч покинув межі поля, однак арбітри не скасували взяття воріт.

"Сіті" зрівняв рахунок у середині другого тайму завдяки голу Де Брюйне. Однак у зародку атаки півзахисник англійської команди Бернарду Сілва випустив м’яч за бокову лінію.

Це підтвердив телеканал beIN Sports, котрий провів дослідження за допомогою 3D-технологій.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті був дуже незадоволений таким рішенням бригади арбітрів:

"М’яч був поза грою. Про це каже техніка, не я. Мені здається дивним, що арбітри не контролювали гру належним чином. Суддя був недостатньо уважний", - передає слова Анчелотті Marca.

Відзначимо, що головний арбітр матчу під цього моменту не переглядав відеоповтор, хоча система VAR використовувалася на матчі. Судив цей поєдинок португальський рефері Артур Соареш Діаш.

Матч-відповідь команди поведуть 17 травня у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Це буде вже п’ята зустріч команд в Англії. До цього моменту "Сіті" на власному стадіоні двічі перемагав "Реал" і стільки ж разів грав внічию з іспанським клубом.

Переможець цього півфіналу у вирішальному матчі за трофей Ліги чемпіонів зустрінеться з найсильнішою командою іншого півфіналу "Мілан" – "Інтер". Фінальний поєдинок відбудеться 10 червня у Стамбулі.

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