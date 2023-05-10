Українець Лунін за цим протистоянням спостерігав з лави для запасних.

Іспанський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті" провели перший матч півфіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбувалася у Мадриді на стадіоні "Сантьягу Бернабеу".

Команди упродовж всього матчу створили велику кількість небезпечних моментів. Зокрема у переважній більшості вони загострювали з-за меж штрафного майданчика. Власне, і голи були забиті ударами з дальньої відстані.

Рахунок на 36 хвилині відкрив гравець "Реала" Вінісіус Жуніор. Йому вдався удар з 20-ти метрів у лівий верхній кут воріт. "Манчестер Сіті" вдалося зрівняти цифри на табло завдяки точному удару Де Брюйне на 67-й хвилині: бельгієць гарматою поклав м’яч у ліву "шістку".

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Варто відзначити, що гості провели весь матч без жодної заміни.

"Реал Мадрид" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Вінісіус, 36 - де Брюйне, 68

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга – Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87) – Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Рубен Діаш, Аканджі – Стоунс, Родрі – Бернарду Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш – Голанд

Попередження: Кроос, 45+2, Камавінга, 79 – Гюндоган, 71, Бернарду Сілва, 86

Огляд матчу:

Українець Андрій Лунін упродовж усього поєдинку просидів на лаві для запасних. Перший голкіпер "Реала" Тібо Куртуа за сьогоднішню зустріч записав до свого активу п’ять сейвів.

Матч-відповідь відбудеться 17 травня на "Етіхад Стедіум" у Манчестері. Початок поєдинку запланований на 22:00.

Переможець цієї пари зійдеться у фінальному матчі з найсильнішим у іншому півфінальному дуеті ЛЧ "Мілан" – "Інтер". Вони ще не грали між собою. Перший поєдинок між італійськими командами відбудеться у середу, 10 травня.

Нагадаємо, що чинним тріумфатором Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", котрий минулого року у фіналі переміг "Ліверпуль".

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