Знамените Міланське дербі у найбільш престижному клубному трофеї світу.

У середу, 10 травня, у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів зійдуться "Мілан" та "Інтер". Обидві команди представляють не лише Італію, а одне місто – Мілан.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро". Головний арбітр цієї зустрічі – Хесус Хіль Мансано з Іспанії. Лайнсменами будуть працювати його співвітчизники Анхель Невадо та Дієго Барберо.

"Мілан" на стадії плей-оф Ліги чемпіонів цього сезону переміг за сумою двох матчів спочатку "Тоттенгем" (1:0, 0:0), а потім "Наполі" (1:0, 1:1). "Інтер" на своєму шляху зустрічався з "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфікою" (2:0, 3:3).

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На минулих вихідних команди здобули важливі перемоги над конкурентами у італійському чемпіонаті за місце у зоні Ліги чемпіонів. "Мілан" обіграв "Лаціо" з рахунком 2:0, а "Інтер" з таким ж результатом на свою користь завершив матч проти "Роми". Обидві зустрічі проводилися у суботу.

"Інтер" повернувся до півфіналу Ліги чемпіонів вперше за 13 років, "Мілан" грає на цій стадії вперше за 16 років. Варто відзначити, що у сезоні 2002/2003 рр. вони вже зустрічалися у півфіналі ЛЧ. Тоді обидва матчі завершилися внічию (0:0, 1:1), однак "росонері" пройшли до вирішальному матчу завдяки голу на виїзді. Його, до речі, забив українець Андрій Шевченко.

У цьому сезоні команди зустрічалися тричі в рамках італійських турнірів. У чемпіонаті вони обмінялися перемогами ("Мілан" виграв 3:2, а "Інтер" - 1:0), а у Суперкубку "росонері" поступилися з рахунком 0:3.

Мілан – Інтер: прогноз

На думку букмекерів фаворитом не лише сьогоднішнього матчу а усього півфінального протистояння є "Інтер".

Коефіцієнт на перемогу "нерадзурі" в першій зустрічі становить 2,55, на нічию – 3,19, а на перемогу "Мілана" – 3,22.

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики вважають нічию 1:1. Коефіцієнтм на такий результат – 6,00.

На прохід "Мілана" у фінал за підсумками двох матчів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25, а на прохід "Інтера" – 1,6.

Мілан – Інтер: трансляція

В Україні перший матч півфіналу Ліги чемпіонів транслюватиме відеосервіс MEGOGO. Цей поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що матч-відповідь команди проведуть уже через шість днів. Він запланований на 16 травня.

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