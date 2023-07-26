Іван Йованович вважає результат першого матчу проти "Дніпра-1" закономірним.

У вівторок, 15 липня, "Панатінаїкос" здобув перемогу над "Дніпром-1" у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24.

Головний тренер грецького клубу Іван Йованович прокоментував результат зустрічі з віце-чемпіоном України. Сербський фахівець вважає, що в цій парі ще нічого не вирішено і гра у відповідь проти "Дніпра-1" не буде простою для його колективу.

"Хороша гра і позитивний для нас результат. Грали дві хороші команди, але зазначу, що ми зараз в хорошій формі. Хлопці дуже добре себе проявили в першому офіційному матчі сезону. Це лише початок.

Відео дня

Вважаю результат закономірним. Ми доклали дуже багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути в хорошій формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це не хороша справа.

Подивимося, що станеться у другій зустрічі, адже грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий поєдинок.

В цілому багато речей склалися дуже добре для нас. "Дніпро-1" - серйозний опонент, але нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, тому що Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок. Будь-яка помилка в наступному матчі може нам коштувати путівки в наступний раунд Ліги чемпіонів", - сказав Йованович на прес-конференції.

Додамо, що гра у відповідь між "Дніпром-1" і "Панатінаїкосом" відбудеться в Афінах 1 серпня.

Переможець цієї пари вийде в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти французького "Марселя", кольори якого захищає українець Руслан Малиновський. Команда, яка програє, вилетить до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з чеською "Славією".

Нагадаємо, в цьому сезоні Ліги чемпіонів Україну також представить донецький "Шахтар". "Гірники" на правах чемпіона країни почнуть свої виступи з групового етапу.

Вас також можуть зацікавити новини: