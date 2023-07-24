"Дніпро-1" зіграє проти французького "Марселя", якщо пройде "Панатінаїкос".

У понеділок, 24 липня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

В ході жеребкування визначився наступний потенційний суперник "Дніпра-1". Якщо підопічні Олександра Кучера зможуть пройти грецький "Панатінаїкос" у другому раунді кваліфікації, то в наступному раунді їх суперником стане французький "Марсель". Нагадаємо, в цій команді грає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

Відео дня

"Ракув" (Польща) / "Карабах" (Азербайджан) - "Аріс" (Кіпр) / БАТЕ (Білорусь)

"Зрінські" (Боснія та Герцеговина) / "Слован" (Словаччина) – Шериф (Молдова) / "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

АЕК Афіни (Греція) – "Динамо" Загреб (Хорватія) / "Астана" (Казахстан)

"Лудогорець" (Болгарія) / "Олімпія" (Словенія) – "Жальгіріс" (Литва) / "Галатасарай" (Туреччина)

"Брейдаблік" (Ісландія) / "Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія)

"КІ Клаксвік" (Фарери) / "Хекен" (Швеція) - ХІК Гельсінкі (Фінляндія) / "Мольде" (Норвегія)

Шлях представників ліг

"Брага" (Португалія) – "СЦ Бачка-Топола (Сербія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Серветт" (Швейцарія) / "Генк" (Бельгія)

"Дніпро-1" (Україна) / "Панатинаїкос" (Греція) – "Марсель" (Франція)

ПСВ (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія)

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 8/9 і 15 серпня.

Переможці пар вийдуть до 4-го раунду кваліфікації ЛЧ, а ті команди, які програють, потраплять до групового раунду Ліги Європи.

Додамо, що підопічні Олександра Кучера зіграють з чеською "Славією", якщо програють "Панатінаїкосу" і вилетять в Лігу Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: