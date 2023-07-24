У понеділок, 24 липня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2023/24.
В ході жеребкування визначився наступний потенційний суперник "Дніпра-1". Якщо підопічні Олександра Кучера зможуть пройти грецький "Панатінаїкос" у другому раунді кваліфікації, то в наступному раунді їх суперником стане французький "Марсель". Нагадаємо, в цій команді грає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.
Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях чемпіонів
- "Ракув" (Польща) / "Карабах" (Азербайджан) - "Аріс" (Кіпр) / БАТЕ (Білорусь)
- "Зрінські" (Боснія та Герцеговина) / "Слован" (Словаччина) – Шериф (Молдова) / "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)
- АЕК Афіни (Греція) – "Динамо" Загреб (Хорватія) / "Астана" (Казахстан)
- "Лудогорець" (Болгарія) / "Олімпія" (Словенія) – "Жальгіріс" (Литва) / "Галатасарай" (Туреччина)
- "Брейдаблік" (Ісландія) / "Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія)
- "КІ Клаксвік" (Фарери) / "Хекен" (Швеція) - ХІК Гельсінкі (Фінляндія) / "Мольде" (Норвегія)
Шлях представників ліг
- "Брага" (Португалія) – "СЦ Бачка-Топола (Сербія)
- "Рейнджерс" (Шотландія) - "Серветт" (Швейцарія) / "Генк" (Бельгія)
- "Дніпро-1" (Україна) / "Панатинаїкос" (Греція) – "Марсель" (Франція)
- ПСВ (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія)
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 8/9 і 15 серпня.
Переможці пар вийдуть до 4-го раунду кваліфікації ЛЧ, а ті команди, які програють, потраплять до групового раунду Ліги Європи.
Додамо, що підопічні Олександра Кучера зіграють з чеською "Славією", якщо програють "Панатінаїкосу" і вилетять в Лігу Європи.