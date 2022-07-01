Румунський тренер сказав, що весь світ, включаючи Росію, не хоче воєнного конфлікту в Україні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою про війну, яку розв'язала РФ на території України.

На думку румунського фахівця, доля війни Росії проти України залежить від кількох людей світу.

"Дуже шкода, що все це залежить тільки від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, в тому числі Росія, не хоче війни. Лише деякі хочуть увійти в історію. А подібне можна зробити або благородно, або злочинно", - сказав Луческу в інтерв'ю tdg.ch.

Наставник "Динамо" також відповів на питання, що він сказав би лідеру країни-агресора Володимиру Путіну, якби опинився перед ним.

"Я запитаю його, чи може він спати? Він вважає себе другим Петром Великим, що, безумовно, говорить про його честолюбство. Проблема цих старих імперій полягає в ностальгії щодо того, чого більше не існує", - зазначив румунський тренер.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 128-й день.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мірча Луческу підтримав ідею проведення чемпіонату УПЛ на території України.

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