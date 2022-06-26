Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою про місце проведення нового сезону чемпіонату України з футболу.
Румунський фахівець вважає, що, незважаючи на війну, новий розіграш української Прем'єр-ліги повинен проводитися в Україні, а не за кордоном.
"Я вважаю, що це дуже важливо - проводити чемпіонат в Україні, навіть якщо нам потрібно грати в менш небезпечних регіонах. Ми повинні продемонструвати всім, що життя триває. Ми не маємо права зупинитися. Сподіваюся, що після нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися до Києва. Ми кожен день в це віримо", - наводить слова Луческу blick.ch
Крім того, наставник "біло-синіх" висловився про важливість благодійних матчів "Динамо" в Європі, які дозволяють зібрати гроші і нагадують людям в інших країнах про жахливу війну, яку РФ розв'язала проти України.
"Я виїхав з Києва на благодійні матчі разом зі своїми гравцями, щоб мати можливість допомогти ззовні. Я також дав зрозуміти людям, що спортсмени-не солдати. Вони можуть багато допомогти, але, виконуючи свою роботу - футбольну.
Ми також граємо ці матчі, щоб зібрати гроші і відправити їх через асоціації в Україну. Але ми беремо участь у цих зустрічах не тільки для вболівальників. Протягом 90 хвилин можна відірватися від того, що відбувається в Україні. А бажаючі протестувати проти війни можуть зробити це на цих матчах.
В даний момент, крім дортмундської "Боруссії", нам допомагали тільки клуби Східної Європи. Це невеликі клуби. Це сигнал, який ми даємо всьому світу. З іншого боку, Швейцарія завжди була країною, яка допомагала нам.
Коли почався конфлікт, всі хотіли допомогти. Але минув час, і це стало буденністю. Люди стали забувати. І це в той час, коли інші люди вмирають, коли є голод. Я зі своєю командою намагаюся нагадати, що це ще не закінчено. Що десь в Європі йде страшна війна", - сказав Луческу.
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.
Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо
- Наприкінці травня відбулися збори клубів УПЛ, на яких було прийнято рішення проводити наступний сезон чемпіонату України, незважаючи на війну в країні.
- Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення спортивних змагань в окремих регіонах.
- У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
- Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь", однак за ними було закріплено місце в чемпіонаті.
- З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".
- Всі матчі у воєнний час будуть проходити без присутності глядачів на трибунах.