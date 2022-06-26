Румунський фахівець висловив сподівання, що незабаром "Динамо" повернеться до Києва.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою про місце проведення нового сезону чемпіонату України з футболу.

Румунський фахівець вважає, що, незважаючи на війну, новий розіграш української Прем'єр-ліги повинен проводитися в Україні, а не за кордоном.

"Я вважаю, що це дуже важливо - проводити чемпіонат в Україні, навіть якщо нам потрібно грати в менш небезпечних регіонах. Ми повинні продемонструвати всім, що життя триває. Ми не маємо права зупинитися. Сподіваюся, що після нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися до Києва. Ми кожен день в це віримо", - наводить слова Луческу blick.ch

Крім того, наставник "біло-синіх" висловився про важливість благодійних матчів "Динамо" в Європі, які дозволяють зібрати гроші і нагадують людям в інших країнах про жахливу війну, яку РФ розв'язала проти України.

"Я виїхав з Києва на благодійні матчі разом зі своїми гравцями, щоб мати можливість допомогти ззовні. Я також дав зрозуміти людям, що спортсмени-не солдати. Вони можуть багато допомогти, але, виконуючи свою роботу - футбольну.

Ми також граємо ці матчі, щоб зібрати гроші і відправити їх через асоціації в Україну. Але ми беремо участь у цих зустрічах не тільки для вболівальників. Протягом 90 хвилин можна відірватися від того, що відбувається в Україні. А бажаючі протестувати проти війни можуть зробити це на цих матчах.

В даний момент, крім дортмундської "Боруссії", нам допомагали тільки клуби Східної Європи. Це невеликі клуби. Це сигнал, який ми даємо всьому світу. З іншого боку, Швейцарія завжди була країною, яка допомагала нам.

Коли почався конфлікт, всі хотіли допомогти. Але минув час, і це стало буденністю. Люди стали забувати. І це в той час, коли інші люди вмирають, коли є голод. Я зі своєю командою намагаюся нагадати, що це ще не закінчено. Що десь в Європі йде страшна війна", - сказав Луческу.

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо