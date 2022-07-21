Олександр Зінченко найближчим часом завершить свій перехід до лондонського клубу.

Один з лідерів національної збірної України Олександр Зінченко найближчим часом буде представлений в якості футболіста лондонського "Арсенала".

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився своїми емоціями від підписання українського півзахисника, зазначивши, що перехід Олександра затримується через деякі формальності.

"Зінченко? Так, як ви бачили, він тут. Є ще кілька формальностей, щоб все завершити, але ми дуже раді, що він у нас.

Я дуже добре знаю цього гравця. Олександр - винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу цій роздягальні.

Зінченко може зіграти і в півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар'єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато чого, чого ми хочемо від нашої манери гри.

Універсальність - це те, що буде важливо для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є більш конкретними крайніми захисниками, тому я дуже радий", - наводить слова Артети офіційний сайт "Арсенала".

Додамо, що Олександр Зінченко вже покинув "Манчестер Сіті" і знаходиться в розташуванні "Арсеналу" в американському "Орландо".

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

Напередодні головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола тепло попрощався з Олександром Зінченком, подякувавши українцю за його внесок у досягнення "Манчестер Сіті".

Варто також відзначити, що Зінченко добре знайомий з тренером "Арсенала" Мікелем Артетою по спільній роботі в "Манчестер Сіті". Артета був помічником Гвардіоли з 2016 по 2019 рік.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

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