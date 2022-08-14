"Динамо" цікавить можливість трансляції своїх матчів на доступному для вболівальників ресурсі.

Клуби української Прем'єр ліги ніяк не можуть дійти згоди з приводу створення єдиного телепулу. Напередодні стало відомо, що головним претендентом на реалізацію цієї ідеї є телекомпанія Setanta Sports, яка готова виплатити за тендер на трансляцію матчів $16,2 млн на три сезони.

Більшість клубів-учасників УПЛ підтримали пропозицію Setanta Sports, але проти виступило "Динамо". Позицію київського гранда підтримали ще три команди: "Зоря", "Дніпро-1" і "Рух".

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс пояснив свою позицію з приводу єдиного телепулу УПЛ.

"На даний момент ситуація така - 4 клуби не згодні з умовами, які пропонуються в рамках створення "єдиного пулу". Я буду говорити тільки від імені "Динамо", ні з одним з інших клубів, які не погодилися, я не спілкувався. Знаю про їхню думку виключно з інтерв'ю та новин.

Позиція футбольного клубу "Динамо" така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться з російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату повинна бути безкоштовною, максимально доступною. Щоб абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі "Динамо", отримали можливість їх дивитися.

Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову - дайте можливість транслювати домашні матчі "Динамо" на одному із загальнонаціональних каналів і на нашому каналі в Youtube із затримкою в певну кількість хвилин. Все, більше ніяких інших умов від нас немає. Мало того, для нас це принципове питання, як мінімум, під час війни.

Дане питання саме зараз носить принциповий характер. Наш пріоритет - інтереси вболівальників, а саме доступність перегляду наших матчів і можливість не витрачати на це гроші.

Щоб це не було просто словами, Я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі "Штурмом" в кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі "2+2" із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3-х з половиною мільйонів чоловік (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення). Цей же матч зібрав на Setanta близько 350-ти тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і в матчі з "Фенербахче" в Стамбулі. Це і є головна причина нашої позиції - ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі "Динамо".

Ми ініціюємо збір коштів під час трансляцій домашніх матчів "Динамо", щоб перерахувати їх на потреби ЗСУ та для гуманітарних організацій. Таким же чином ми вже збирали гроші під час трансляцій наших благодійних матчів, і будемо продовжувати далі.

Для "Динамо" зараз спортивні результати на другому плані. На першому - допомога Україні. Команда виграла у "Фенербахче" в овертаймі і тут же вирушила до Англії, щоб зіграти проти "Евертона" і продовжити серію благодійних матчів. Це була важка дорога, непростий матч, потім знову переліт і все це перед поєдинком проти "Штурму". Тому що соціальна відповідальність зараз важливіше всього іншого.

Ми готові підтримати ідею "єдиного пулу", але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників і ситуація в країні", - йдеться в заяві Суркіса на офіційному сайті "Динамо".

Нагадаємо, новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.

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