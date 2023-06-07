Мадридський клуб знайшов зіркову заміну Каріму Бензема, який покинув клуб раніше.

Нападник "Тоттенхема" і збірної Англії Харрі Кейн близький до переходу в мадридський "Реал".

За інформацією іспанського видання Marca, "вершкові" планують прискорити підписання одного з найкращих бомбардирів АПЛ після відходу з команди французького форварда Каріма Бензема.

Повідомляється, що Харрі Кейн є єдиною ціллю "Реала" на позицію центрального форварда. Англієць вже дав згоду на перехід в іспанський клуб.

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"Тоттенхем" готовий продати свого найкращого бомбардира за 80 мільйонів євро. Однак, враховуючи, що "шпори" не хочуть відпускати Кейна в англійські клуби, а також те, що контракт нападника з лондонським клубом закінчується вже наступного року, "Реал" спробує ще збити ціну.

Додамо, що Харрі Кейн зіграв за "Тоттенхем" 435 матчів, забив 280 голів і віддав 64 гольових передачі. У складі збірної Англії він зіграв 82 матчі і забив 55 голів.

У нинішньому сезоні на рахунку Кейна 30 голів у 38 іграх за "Тоттенхем" в рамках АПЛ.

Нагадаємо, "Реал" покинув найкращий бомбардир команди останніх сезонів Карім Бензема. Француз перейшов до саудівського клубу "Аль-Іттіхад".

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