Перехід гравця "Динамо" вже практично узгоджений.

Стали відомі нові подробиці майбутнього трансферу захисника Віталія Миколенка в англійський "Евертон".

За інформацією "Футбол NEWS", український захисник вже пройшов медогляд в "Евертоні" та повернувся до Києва.

22-річний захисник на цю мить очікує, поки клуби утрясуть останні деталі трансферу.

Як повідомляє The Guardian, Миколенко підпише з клубом АПЛ п'ятирічний контракт.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що сума трансферу складе від 21 до 23 мільйонів євро. "Евертон" буде виплачувати цю суму в розстрочку.

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

У складі "Динамо" Миколенко ставав один раз чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.

Автор: Антон Дудар