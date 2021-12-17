Віталій Миколенко близький до переходу в Евертон / фото УАФ
Стали відомі нові подробиці майбутнього трансферу захисника Віталія Миколенка в англійський "Евертон".
За інформацією "Футбол NEWS", український захисник вже пройшов медогляд в "Евертоні" та повернувся до Києва.
22-річний захисник на цю мить очікує, поки клуби утрясуть останні деталі трансферу.
Як повідомляє The Guardian, Миколенко підпише з клубом АПЛ п'ятирічний контракт.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що сума трансферу складе від 21 до 23 мільйонів євро. "Евертон" буде виплачувати цю суму в розстрочку.
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко ставав один раз чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.