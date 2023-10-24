"Тоттенхем" набрав 23 очки за 9 турів у чемпіонаті Англії.

У понеділок, 23 жовтня, був зіграний заключний поєдинок 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" приймав "Фулхем".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 36-й хвилині - нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін обіграв суперників і фантастичним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у "дев'ятку".

На 54-й хвилині "шпори" подвоїли свою перевагу - Джеймс Меддісон забив після передачі Сон Хин Міна.

"Тоттенхем" - "Фулхем" - 2:0

Голи: Сон (36), Меддісон (54)

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Ромеро, ван Де Вен, Удоджі (Роял, 56), Сарр (Скіпп, 62), Хойб'єрг, Кулусевскі, Меддісон (Веліс, 82), Рішарлісон (Джонсон, 81), Сон (Ло Чельсо, 81)

"Фулхем": Лено, Кастань, Бассі, Рим, Робінсон, Лукіч (Рід, 72), Палінья (Кейрні, 82), Декордова-Рід (Вілсон, 62), Перейра (Івобі, 46), Вілліан, Вінісіус (Хіменес, 46)

Попередження: Хойб'єрг (35), Вікаріо (85)

Огляд матчу:

Перемога дозволила "Тоттенхему" повернутися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "шпор" 23 набраних очки. "Фулхем" з 11 балами займає 13-е місце.

Відзначимо, що головний тренер "Тоттенхема" Ангелос Постекоглу встановив рекорд АПЛ за 9 ігор на чолі лондонського клубу. Під керівництвом 58-річного фахівця лондонці набрали 23 очки за 9 турів. Жодному головному тренеру в історії АПЛ ще не вдавалося домогтися подібного.

У наступному турі чемпіонату Англії "Тоттенхем" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Фулхем" зустрінеться з "Брайтоном".

Вас також можуть зацікавити новини: