У понеділок, 23 жовтня, був зіграний заключний поєдинок 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" приймав "Фулхем".
Зустріч команд проходила на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершилася перемогою господарів поля.
Рахунок у грі був відкритий на 36-й хвилині - нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін обіграв суперників і фантастичним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у "дев'ятку".
На 54-й хвилині "шпори" подвоїли свою перевагу - Джеймс Меддісон забив після передачі Сон Хин Міна.
"Тоттенхем" - "Фулхем" - 2:0
Голи: Сон (36), Меддісон (54)
"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Ромеро, ван Де Вен, Удоджі (Роял, 56), Сарр (Скіпп, 62), Хойб'єрг, Кулусевскі, Меддісон (Веліс, 82), Рішарлісон (Джонсон, 81), Сон (Ло Чельсо, 81)
"Фулхем": Лено, Кастань, Бассі, Рим, Робінсон, Лукіч (Рід, 72), Палінья (Кейрні, 82), Декордова-Рід (Вілсон, 62), Перейра (Івобі, 46), Вілліан, Вінісіус (Хіменес, 46)
Попередження: Хойб'єрг (35), Вікаріо (85)
Огляд матчу:
Перемога дозволила "Тоттенхему" повернутися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "шпор" 23 набраних очки. "Фулхем" з 11 балами займає 13-е місце.
Відзначимо, що головний тренер "Тоттенхема" Ангелос Постекоглу встановив рекорд АПЛ за 9 ігор на чолі лондонського клубу. Під керівництвом 58-річного фахівця лондонці набрали 23 очки за 9 турів. Жодному головному тренеру в історії АПЛ ще не вдавалося домогтися подібного.
У наступному турі чемпіонату Англії "Тоттенхем" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Фулхем" зустрінеться з "Брайтоном".