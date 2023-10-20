Центральним поєдинком 9-го туру АПЛ стане протистояння "Арсеналу" і "Челсі".

З 21 по 23 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги.

Центральним поєдинком цього туру стане дуель лондонських "Челсі" і "Арсенала". Протистояння команд Мудрика і Зінченка пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" в суботу.

"Евертон" Віталія Миколенка в цьому турі зіграє проти "Ліверпуля". Саме цей поєдинок відкриє дев'ятий тур.

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Чинний чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті" в 9-му турі зіграє проти "Брайтона" екс-наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

"Борнмут" ще одного українця Іллі Забарного прийме на своєму полі "Вулверхемптон".

АПЛ-2023/2024: розклад матчів 9-го туру

Субота, 21 жовтня

14:30 "Ліверпуль" - "Евертон"

17:00 "Борнмут" - "Вулверхемптон"

17:00 "Брентфорд" - "Бернлі"

17:00 "Манчестер Сіті" - "Брайтон"

17:00 "Ньюкасл" - "Кристал Пелас"

17:00 "Ноттінгем" - "Лутон"

19:30 "Челсі" - "Арсенал"

22:00 "Шеффілд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"

Неділя, 22 жовтня

18:30 "Астон Вілла" - "Вест Хем"

Понеділок, 23 жовтня

22:00 "Тоттенхем" - "Фулхем"

Де дивитися матчі АПЛ

У прямому ефірі матчі Англійської Прем'єр-ліги на території України показує канал Setanta Sports. Крім того, трансляції ігор 9-го туру АПЛ можна подивитися на Київстар ТБ.

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Становище команд у турнірній таблиці АПЛ перед 9-м туром

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ "Тоттенхем", який набрав 20 очок. Стільки ж балів і у "Арсенала", який йде другим. На третій сходинці з 18 очками розташувався "Манчестер Сіті". Замикає четвірку "Ліверпуль", який заробив 17 очок.

У зоні вильоту знаходяться: "Бернлі" (18-е місце, 4 очки), "Борнмут" (19-е місце, 3 очки) і "Шеффілд Юнайтед" (20-е місце, 1 очко).

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