З 21 по 23 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги.
Центральним поєдинком цього туру стане дуель лондонських "Челсі" і "Арсенала". Протистояння команд Мудрика і Зінченка пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" в суботу.
"Евертон" Віталія Миколенка в цьому турі зіграє проти "Ліверпуля". Саме цей поєдинок відкриє дев'ятий тур.
Чинний чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті" в 9-му турі зіграє проти "Брайтона" екс-наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
"Борнмут" ще одного українця Іллі Забарного прийме на своєму полі "Вулверхемптон".
АПЛ-2023/2024: розклад матчів 9-го туру
Субота, 21 жовтня
- 14:30 "Ліверпуль" - "Евертон"
- 17:00 "Борнмут" - "Вулверхемптон"
- 17:00 "Брентфорд" - "Бернлі"
- 17:00 "Манчестер Сіті" - "Брайтон"
- 17:00 "Ньюкасл" - "Кристал Пелас"
- 17:00 "Ноттінгем" - "Лутон"
- 19:30 "Челсі" - "Арсенал"
- 22:00 "Шеффілд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"
Неділя, 22 жовтня
- 18:30 "Астон Вілла" - "Вест Хем"
Понеділок, 23 жовтня
- 22:00 "Тоттенхем" - "Фулхем"
Де дивитися матчі АПЛ
У прямому ефірі матчі Англійської Прем'єр-ліги на території України показує канал Setanta Sports. Крім того, трансляції ігор 9-го туру АПЛ можна подивитися на Київстар ТБ.
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Становище команд у турнірній таблиці АПЛ перед 9-м туром
Лідирує в турнірній таблиці АПЛ "Тоттенхем", який набрав 20 очок. Стільки ж балів і у "Арсенала", який йде другим. На третій сходинці з 18 очками розташувався "Манчестер Сіті". Замикає четвірку "Ліверпуль", який заробив 17 очок.
У зоні вильоту знаходяться: "Бернлі" (18-е місце, 4 очки), "Борнмут" (19-е місце, 3 очки) і "Шеффілд Юнайтед" (20-е місце, 1 очко).