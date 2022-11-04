Руслан Малиновський має мало ігрової практики в "Аталанті" і готовий змінити клуб.

Півзахисник національної збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє італійське видання Il Giorno, трансфер українського футболіста вже в зимове трансферне вікно погодив лондонський "Тоттенхем".

Зазначається, що італійський тренер "шпор" Антоніо Конте хоче бачити в своїй команді креативного гравця в центрі поля і саме на цю роль буде запрошений Малиновський.

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За даними джерела, "Тоттенхем" заплатить "Аталанті" за Малиновського 13 мільйонів футнтів.

Додамо, що в цьому сезоні Руслан Малиновський має дуже мало ігрового часу в команді з Бергамо, а тому готовий до зміни клубної прописки.

У нинішньому сезоні на рахунку українця всього 11 матчів у складі "Аталанти", один забитий гол і одна гольова передача.

Нагадаємо, що лондонський "Тоттенхем" виявляв інтерес до Малиновського ще в літнє трансферне вікно. Керівництво "шпор" хотіло орендувати українця з правом викупу, але "Аталанта" наполягала на повноцінному трансфері.

Раніше УНІАН повідомляв, що в запрошенні Руслана Малиновського зацікавлений міланський "Інтер".

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

На даний момент на рахунку Малиновського 139 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 30 голів і віддав 27 асистів.

У складі національної збірної України Малиновський зіграв 51 матч і забив 7 голів.

Портал Transfermarkt оцінює українця в 28 мільйонів євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023 року.

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