Півзахисник національної збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє італійське видання Il Giorno, трансфер українського футболіста вже в зимове трансферне вікно погодив лондонський "Тоттенхем".
Зазначається, що італійський тренер "шпор" Антоніо Конте хоче бачити в своїй команді креативного гравця в центрі поля і саме на цю роль буде запрошений Малиновський.
За даними джерела, "Тоттенхем" заплатить "Аталанті" за Малиновського 13 мільйонів футнтів.
Додамо, що в цьому сезоні Руслан Малиновський має дуже мало ігрового часу в команді з Бергамо, а тому готовий до зміни клубної прописки.
У нинішньому сезоні на рахунку українця всього 11 матчів у складі "Аталанти", один забитий гол і одна гольова передача.
Нагадаємо, що лондонський "Тоттенхем" виявляв інтерес до Малиновського ще в літнє трансферне вікно. Керівництво "шпор" хотіло орендувати українця з правом викупу, але "Аталанта" наполягала на повноцінному трансфері.
Раніше УНІАН повідомляв, що в запрошенні Руслана Малиновського зацікавлений міланський "Інтер".
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
На даний момент на рахунку Малиновського 139 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 30 голів і віддав 27 асистів.
У складі національної збірної України Малиновський зіграв 51 матч і забив 7 голів.
Портал Transfermarkt оцінює українця в 28 мільйонів євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023 року.