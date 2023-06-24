Контракт Тете з "Шахтарем" закінчується 31 грудня 2023 року.

Бразильський півзахисник Тете може покинути донецький "Шахтар" і перебратися в чемпіонат Шотландії.

За інформацією The Celtic Bhoys, вінгера "гірників" хоче підписати "Селтік".

Минулий сезон Тете починав в оренді у французькому "Ліоні", а взимку перебрався в англійський "Лестер". У складі "лисиць" бразилець зіграв 14 матчів, в яких забив один гол.

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У "Лестері" Тете грав під керівництвом Брендана Роджерса, який зараз очолює "Селтік". Англійський фахівець бачить у 23-річному бразильці заміну футболісту збірної Ізраїлю Ліелю Абаді, який цього літа має намір покинути шотландський клуб.

Варто відзначити, що контракт 23-річного бразильця з "Шахтарем" закінчується 31 грудня 2023 року. Таким чином, "гірники" ризикують втратити Тете безкоштовно, адже ФІФА все ще дозволяє іноземцям припиняти контракти з українськими клубами.

Нагадаємо, в 2019 році "Шахтар" заплатили бразильському "Греміо" за трансфер Тете 15 мільйонів євро. У складі "гірників" він зіграв 108 матчів, забив 31 гол і віддав 15 гольових передач.

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