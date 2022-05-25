Віталій Миколенко зазначив, що футболісти збірної України віддадуть всі сили, щоб вийти на ЧС-2022.

Футболіст "Евертона" Віталій Миколенко, який 25 травня приєднався до табору збірної України, поділився очікуваннями від поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Український захисник розповів, за рахунок яких якостей наша команда збирається пробитися на мундіаль.

"Так, Шотландія - дуже сильний суперник. Але такі ігри виграються душею. Фізично і тактично ми повинні бути підготовлені, але такі матчі виграються душею і великим бажанням. А цього у нас хоч відбавляй.

У нас свій фронт. Футбол - це непередбачувана штука. Ти не знаєш, виграєш чи ні. Пообіцяти я можу, що ми воюємо до останньої хвилини", - наводить слова Миколенко YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, "Евертон" Віталія Миколенка зберіг прописку в англійській Прем'єр лізі, обігравши в непростому матчі "Крістал Пелас". Команда українця програвала по ходу матчу в два м'ячі, проте зуміла знайти в собі сили і зробила камбек, вирвавши перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіоном Англії за підсумками сезону став "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. "Городяни" набрали 93 очки за 38 матчів. Друге місце в турнірній таблиці АПЛ зайняв "Ліверпуль" з 92 балами.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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