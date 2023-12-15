Україна зберегла за собою 18-е місце в рейтингу.

На цьому тижні були зіграні матчі заключного туру групових етапів єврокубків за участю команди з України.

Донецький "Шахтар" в рамках 6-го туру Ліги чемпіонів поступився в гостях португальському "Порту" з рахунком 3:5, а луганська "Зоря" в останньому турі Ліги конференцій розгромила ісландський "Брейдаблік" з рахунком 4:0.

Таким чином, луганський клуб приніс до загального заліку країни 0,4 бала. Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА з показником 27,800 зберегла за собою 18-ту позицію.

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За підсумками ігрового тижня Україна випередила на 0,025 бала Сербію. При цьому потрібно додати, що всі сербські клуби вже вилетіли з єврокубків. У той же час Україну обійшла Греція, яка з 19-ї позиції піднялася на 17-ту. На даний момент відставання від греків становить 0,125 бала.

Варто відзначити, що з 16 місця квота країни зменшується до чотирьох клубів в єврокубках. Від "рятівного" 15-го місця, на якому зараз знаходиться Норвегія, Україна відстає на 2,075 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 15 грудня

Українські клуби в єврокубках

Донецький "Шахтар" завершив груповий етап Ліги чемпіонів з 9 балами в активі. "Гірники" двічі обіграли бельгійський "Антверпен" (3:2, 1:0) і один раз "Барселону" (1:0). Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі і завоювала путівку в плей-офф Ліги Європи.

"Зоря" в рамках групового турніру Ліги конференцій двічі обіграла "Брейдаблік" (1:0, 4:0) і один раз зіграла внічию з бельгійським "Гентом" (1:1). Луганський клуб набрав 7 очок і посів третє місце в групі. Таким чином, єврокубковий сезон для луганчан закінчився.

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