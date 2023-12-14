Луганський клуб завершив свій єврокубковий сезон перемогою над ісландським "Брейдабліком".

У четвер, 14 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги конференцій УЄФА, в якому "Зоря" зустрічалася з ісландським "Брейдабліком".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну номінально домашній матч луганський клуб грав на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі.

"Зоря" повела в рахунку вже на 2-й хвилині зустрічі - гол забив панамський форвард Едуардо Герреро. На 11-й хвилині ісландський захисник Дамір Мумінович зрізав м'яч у власні ворота і подвоїв перевагу українського клубу. На 19-й хвилині Петар Мічин з передачі Дмитра Мішньова забив третій м'яч луганчан у цій грі. На 76-й хвилині матчу Ігор Горбач забив четвертий гол у ворота ісландського клубу, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Зоря" - "Брейдаблік" - 4:0

Голи: Герреро, 2, Муміновіч, 11, Мічин, 19, Горбач, 76

Відео голів:

На жаль, на турнірне становище "Зорі" цей матч ніяк не вплинув. Луганський клуб завершив груповий етап Ліги конференцій на третій сходинці в групі В, набравши 7 очок. Перше місце в групі зайняв "Маккабі" Тель-Авів (15 очок). На другій сходинці фінішував бельгійський "Гент". "Брейдаблік" не зміг набрати жодного бала і посів останнє місце в цьому квартеті.

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