Всі українські клуби покинули євроарену за підсумками осінньої частини сезону.

Українські клуби заробили найменшу кількість очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА за останні 20 років.

За підсумками сезону 2021-2022, який завершився для України вже в грудні, п'ять українських клубів разом набрали всього 21 очко, або 4,200 балів для таблиці коефіцієнтів (набрані очки діляться на кількість клубів-учасників від країни).

Найбільше Україні приніс "Шахтар", який подолав кваліфікацію Ліги чемпіонів і виступив на груповому етапі - 9,5 балів. "Динамо" (груповий етап Ліги чемпіонів) і "Зоря" (груповий етап Ліги конференцій) заробили по 5 балів. "Ворскла" і "Колос", які виступали в кваліфікації Ліги конференцій, принесли Україні 0,5 і 1 бал відповідно.

У попередній раз менша кількість очок в України була за підсумками сезону 2001-2002 - 3,625 бала.

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Для порівняння в сезоні 2020-2021 українські клуби заробили 6,800 балів.

З повною статистикою виступів українських клубів можна ознайомитися на сайті eurocups.ru.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна займає 11-е місце. Вже відомо, що в сезоні 2023-2024 у нашої країни, як і в наступному сезоні (2022-2023), не буде прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів - чемпіон і срібний призер будуть проходити кваліфікацію.

Україна в єврокубках 2021-2022

"Динамо" набрало 1 очко і зайняло останнє місце в групі ЛЧ з "Баварією", "Бенфікою" та "Барселоною".

"Шахтар" з 2 очками став останнім в одній групі з "Реалом", "Інтером" та "Шерифом". "Гірники" показали свій найгірший результат за час виступів у ЛЧ.

"Шахтар" і "Динамо" синхронно не змогли пробитися в плей-оф єврокубків вперше за 10 років.

"Зоря" в Лізі конференцій набрала 7 очок і фінішувала на третьому місці в квартеті з "Ромою", "Буде-Глімтом" і софійським ЦСКА.

"Ворскла" у кваліфікації Ліги конференцій не змогла пройти фінський "КуПС", а "Колос" - карагандинський "Шахтар".

Автор: Антон Дудар