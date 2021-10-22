Україні вдалося трохи поліпшити своє становище в оновленому рейтингу.

Україна зберегла за собою 11-ту позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового єврокубкового тижня.

В рамках 3-го туру групового раунду Ліги конференцій "Зоря" обіграла в гостях ЦСКА Софія (1:0). "Шахтар" і "Динамо" свої матчі Ліги чемпіонів програли іспанським грандам. "Гірники" в Києві розгромно поступилися "Реалу" (0:5), "біло-сині" програли на "Камп Ноу" "Барселоні" (0:1). Відповідно, тільки луганському клубу вдалося поповнити очками скарбничку України і тепер у нас в активі 31,000 бала, раніше було 30,600.

Читайте такожРосіяни зганьбилися перед матчем Ліги Європи, коли виводили на табло склад суперника (фото)Відзначимо, що 10-й рядок рейтингу закріплений за Росією, чиї клуби програли три з трьох єврокубкових матчів: "Спартак" був битий "Лестером" (3:4) у Лізі Європи. "Зеніт" поступився туринському "Ювентусу" (0:1) у Лізі чемпіонів, а "Галатасарай" здолав "Локомотив" (1:0). У Росії 31,682 бали в таблиці коефіцієнтів.

На дев'ятій сходинці розташовується Шотландія (32,100). "Селтік" виграв у екс-клубу Сергія Реброва "Ференцвароша" (2:0), а "Рейнджерс" переміг "Брондбю" (2:0) у Лізі Європи.

На 12-му місці знаходиться Сербія (29,125), чий єдиний представник у Лізі Європи "Црвена Зведа" зіграв внічию з "Мідтьюлландом" (1:1), "Партизан" поступився "Генту" в Лізі конференцій (0:1).

Топ - 15 рейтингу

Українські клуби в єврокубках

"Динамо" з 1 очком займає останнє місце в групі Е. "Баварія" (9 очок) - перша, "Бенфіка" (4) - друга, "Барселона" (3) на третій позиції.

"Динамо" і "Шахтар" не змогли забити у всіх трьох матчах групового етапу ЛЧ, що є антирекордом турніру.

"Шахтар" зумів лише раз зіграти внічию в поточному розіграші ЛЧ. Положення команд у групі D: "Шериф" - 6 очок, "Реал" - 6, "Інтер" - 4, "Шахтар" - 1

Тріумф "Зорі" проти ЦСКА Софія став історичним, адже вперше українська команда здобула перемогу в новому турнірі - Лізі конференцій УЄФА.

"Буде-Глімт" набрав 7 очок після трьох турів у групі C. У "Роми" - 6 залікових пунктів. "Зоря" має 3 бали, а ЦСКА - 1.

Автор: Владимир Медяник