Видання Bild засудило російську агресію.

Німецька газета Bild виступила проти окупації України з боку військ РФ. Видання свій протест виразило оригінальним чином.

Bild офіційно заявив, що більше не буде показувати логотип російського "Газпрому", який надрукований на футболках клубу "Шальке". Річ у тім, що "Газпром" є спонсором гельзенкірхенців і на правах реклами футбольний клуб розмістив напис "Газпром" на своїй формі.

Газета Bild пофотошопила кадри форми і тепер в публікаціях замість реклами "Газпрому" на футболках буде гасло "Свободу Україні!".

"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" під гімн Ліги чемпіонів, коли путінські війська окупували Україну. Футбольний світ не може залишатися байдужим, поки Путін готує війну", - йдеться у заяві Bild.

Також газета висунула ініціативу прибрати рекламу "Газпрома", яка крутиться під час матчів Ліги чемпіонів.

Напис "Свободу Україні!" замість "Газпрому" буде і на сайті Bild, і в друкованій версії.

За "Шальке" свого часу виступав український футболіст Євген Коноплянка.

Нагадаємо, що раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної Олександр Зінченко та екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

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