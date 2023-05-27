Українська тенісистка виграла перший турнір з 2021 року.

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA 250 у французькому Страсбурзі.

У фіналі турніру екс-перша ракетка України розбила росіянку Анну Блінкову.

Страсбург. WTA 250. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) - Анна Блінкова - 6:2, 6:3

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Матч тривав 1 годину 33 хвилини. Українська тенісистка виконала одну подачу навиліт, допустила три подвійних помилок.

Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі грала проти Блінкової.

Украънка вдруге виграла турнір у Страсбурзі. Раніше вона перемагала на цих змаганнях у 2020 році, коли у фіналі обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Відзначимо, що іменита українка в 20-й раз зіграла у фіналі турніру WTA і виграла 17-й титул у своїй кар'єрі. На грунті Еліна провела шостий фінальний поєдинок. Світоліна жодного разу не програла у фіналах на грунтових кортах.

Також варто відзначити, що для Світоліної це був перший фінал турніру WTA з серпня 2021 року, тоді вона здобула перемогу на змаганнях в Чикаго.

Нагадаємо, на турнірі у французькому Страсбурзі Еліна Світоліна в першому колі перемогла Луїзу Чиріко з США. У другому раунді українка без бою пройшла Ерін Раутліфф з Нової Зеландії, яка знялася з матчу через травму. В 1/4 фіналу Еліна впевнено обіграла росіянку Варвару Грачову, а в півфіналі впоралася з представницею Франції Кларою Бюрель.

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