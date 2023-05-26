Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру WTA вперше з 2021 року.

Іменита українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру серії WTA 250 у французькому Страсбурзі.

У півфіналі змагань екс-третя ракетка світу перемогла в трьох сетах представницю Франції Клару Бюрель.

Страсбург. 1/2 фіналу

Клара Бюрель (Франція) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 5:7, 3:6

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Матч тривав 2 години і 23 хвилини. Українська тенісистка один раз подавала навиліт, зробила три подвійні помилки і використовувала 8/16 брейкпойнтів.

У другій партії Світоліна програвала 1:4, проте змогла зробити камбек і виграти 4 гейми поспіль, а незабаром і зовсім закрити за собою поєдинок.

Еліна Світоліна вдруге у своїй кар'єрі зустрічається з Кларою Бюрель. Рахунок в очних зустрічах - 2:0 на користь представниці України.

У фіналі турніру в Страсбурзі іменита українка зіграє проти росіянки Анни Блінкової. Гра відбудеться 27 травня. Орієнтовний час початку поєдинку - 16:00 за київським часом.

Варто відзначити, що для Світоліної це буде перший фінал з серпня 2021 року. Тоді вона взяла трофей на хардовому турнірі WTA 250 в Чикаго.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу турніру в Страсбурзі Еліна Світоліна перемогла росіянку Варвару Грачову.

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