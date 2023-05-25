Для іменитої українки це перший півфінал на такому рівні після повернення з декрету.

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.

В 1/4 фіналу турніру українка взяла гору в поєдинку проти росіянки Варвари Грачової, яка є 44-ю ракеткою світу.

Страсбург. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Варвара Грачова - 6:3, 6:4

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Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини. Світоліна зробила дві подачі навиліт і реалізувала чотири брейк-поїнта з п'яти. На рахунку росіянки дві подвійні помилки і один реалізований брейк-поінт з одного.

Відзначимо, що після гри Еліна Світоліна не потиснула руку російській спортсменці.

У наступному раунді турніру іменита українка зіграє проти переможниці пари Клара Бюрель (Франція) - Бернарда Пера (США).

Для Світоліної це перший півфінал на такому рівні після паузи в кар'єрі.

Нагадаємо, в березні минулого року українка взяла перерву в кар'єрі. На початку квітня цього року Еліна повернулася на корт після декрету.

У жовтні минулого року тенісистка вперше стала мамою. Світоліна народила доньку від французького тенісиста Гаеля Монфіса. Її назвали Скай.

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