Лідер атаки "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив турецького гранда.

Нападник національної збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик може перебратися в турецький чемпіонат.

Як повідомляє видання Aksam, у послугах українського голеадора зацікавлений стабульський "Фенербахче".

Турецький гранд найближчим часом має намір посилити атакуючий потенціал команди, і Довбик здається їм відмінним кандидатом для досягнення цієї мети.

"Фенербахче" ставить завдання підписати українського форварда до поєдинків другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Керівництво "Фенербахче" розраховує домовитися з "Дніпром-1" по Довбику якомога раніше, щоб український форвард зумів пройти з командою тренувальний збір в Австрії, планований на 1-7 липня.

Крім того, за даними джерела, Довбик готовий покинути "Дніпро-1" через війну, яку розв'язала РФ проти України і не проти продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті.

Нагадаэмо, "Динамо" Київ зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля 20 липня, початок - о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

Раніше УНІАН повідомляв, що у послугах Артема Довбика зацікавлений один з найзнаменитіших клубів Англії - "Ноттінгем Форест". Новачок АПЛ вже почав переговори з "Дніпром-1" щодо трансферу українця.

Також повідомлялося про інтерес до Довбика з боку італійських клубів - "Торіно", "Удінезе" і "Болонья".

Артем Довбик: кар'єра

24-річний Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".

У минулому сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач.

Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного гола у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

За збірну України Артем зіграв вісім поєдинків, в яких забив 3 голи.

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