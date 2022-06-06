Український нападник Артем Довбик може посилити "Ноттінгем Форест".

Відомий англійський клуб "Ноттінгем Форест", який за результатами минулого сезону повернувся в АПЛ, активно працює над посиленням складу на наступний сезон.

Як повідомляє видання Nottingham Forest News, "лісники" зацікавилися кандидатурою форварда збірної України Артема Довбика.

Повідомляється, що новачок АПЛ запропонує за 24-річного форварда "Дніпра-1" 10 мільйонів фунтів стерлінгів (11,7 млн євро).

За відомостями джерела, головний тренер "Ноттінгем Форест" Стів Купер доручив одному зі своїх скаутів простежити за грою Довбика під час поєдинку фіналу відбору на ЧС-2022 з Уельсом.

Агент форварда "Дніпра-1" Олексій Люндовський підтвердив, що "Ноттінгем Форест" зацікавлений у підписанні його клієнта. Клуби вже почали переговори, повідомляє Спорт Арена.

Артем Довбик поки що є гравцем СК "Дніпро-1", але найближчим часом збирається продовжити кар'єру в одному з європейських клубів. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку італійських клубів - "Торіно", "Удінезе" та "Болонья".

Додамо, що "Ноттінгем Форест" - є одним з найзнаменитіших клубів і одним з десяти найуспішніших клубів в історії англійського футболу.

"Ноттінгем Форест" виграв два Кубки європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чотири Кубки футбольної ліги, два Кубки повноправних членів, Суперкубок Англії, а також ставав чемпіоном Англії.

"Ноттінгем" повернувся в АПЛ через 23 роки. Варто відзначити, що вихід в АПЛ приніс "лісникам" значний грошовий прибуток у розмірі близько € 204 млн.

Артем Довбик: кар'єра