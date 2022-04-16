СК "Дніпро-1" повісив цінник на Довбика - 20 млн євро.

Журналіст та телеведучий Ігор Циганик назвав ціну, за яку "Дніпро-1" планує продати Артема Довбика.

"З приводу Довбика я підтверджую слова агента цього футболіста. Ні про який трансфер у "Динамо" на даному етапі не йдеться. Цінник цього форварда дуже високий. Адже ви чули суму, з якою "Брентфорд" претендує на Мудрика? Приблизно таку ж ціну СК "Дніпро-1" встановив на Довбика, якщо йдеться про київське "Динамо". Якщо кияни захочуть викупити цього форварда, то їм доведеться заплатити саме таку суму – 20 мільйонів євро.

Які будуть інші варіанти? Можу сказати, що досить серйозний варіант у Довбика з Італії. Наскільки мені відомо, то це "Торіно". Клуб готовий заплатити серйозні гроші, але ціна поки що обговорюється. Ціна цікава та перспектива продовження кар'єри Артема теж цікава. Швидше за все, це вже буде з літа.

Зараз ситуація з футболом в Україні не дуже зрозуміла, тому сказати з упевненістю, що Довбик гратиме в Україні ще рік чи два, не можна", - заявив Циганик.

Артем Довбик: кар'єра