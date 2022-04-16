Журналіст та телеведучий Ігор Циганик назвав ціну, за яку "Дніпро-1" планує продати Артема Довбика.
"З приводу Довбика я підтверджую слова агента цього футболіста. Ні про який трансфер у "Динамо" на даному етапі не йдеться. Цінник цього форварда дуже високий. Адже ви чули суму, з якою "Брентфорд" претендує на Мудрика? Приблизно таку ж ціну СК "Дніпро-1" встановив на Довбика, якщо йдеться про київське "Динамо". Якщо кияни захочуть викупити цього форварда, то їм доведеться заплатити саме таку суму – 20 мільйонів євро.
Які будуть інші варіанти? Можу сказати, що досить серйозний варіант у Довбика з Італії. Наскільки мені відомо, то це "Торіно". Клуб готовий заплатити серйозні гроші, але ціна поки що обговорюється. Ціна цікава та перспектива продовження кар'єри Артема теж цікава. Швидше за все, це вже буде з літа.
Зараз ситуація з футболом в Україні не дуже зрозуміла, тому сказати з упевненістю, що Довбик гратиме в Україні ще рік чи два, не можна", - заявив Циганик.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а у 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України Артем зіграв шість поєдинків, в яких забив 2 голи.