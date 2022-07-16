"Ян Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить", - стверджує Роман Зозуля.

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля розповів, як колишній воротар "Шахтаря" і "Дніпра" Ян Лаштувка допомагав захисникам України.

Цитує Зозулю Tribuna.com.

"Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки в шпиталь їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили у шпиталь, як він.

Ян кожен місяць приносив якийсь процент від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником. І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я тут в Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", - сказав Зозуля.

Додамо, що Лаштувка був воротарем донецького "Шахтаря" з 2004 по 2009 рік. "Гірники" відправляли його в оренду до німецького "Бохуму" і англійського "Фулхему". З 2009 по 2015 рік Ян грав за "Дніпро". В активі Лаштувки три матчі за національну збірну Чехії.

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