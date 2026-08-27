Стали відомі суперники 'Шахтаря' в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників у основному етапі Ліги чемпіонів.
В осінній частині суперниками "гірників" стануть:
- "Реал Мадрид"
- "Інтер"
- "Спортінг"
- "ПСВ"
- "Фенербахче"
- "Лейпциг"
- "АЕК"
- "Слован Братислава"
Інші результати жеребкування
В основний етап Ліги чемпіонів пройшло 36 команд. Це третій сезон розіграшу єврокубків у новому форматі. 8 найкращих команд турніру потраплять напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А ті команди, які займуть з 9 по 24 позицію, вийдуть до стадії 1/16. "Гірники" в жеребкуванні потрапили до третього кошика.
Серед матчів команд у першому кошику, які відбудуться в основному етапі:
- ПСЖ – Барселона
- ПСЖ – Манчестер Сіті
- Баварія – Арсенал
- Баварія – Атлетіко
- Реал Мадрид – Інтер
- Реал Мадрид – Арсенал
- Ліверпуль – Атлетико
- Ліверпуль – Інтер
- Манчестер Сіті – Барселона
"Динамо" вилетіло з єврокубків
Зазначимо, що донецький клуб лишився єдиним представником від України у єврокубках. На відбірковому етапі євротурніри покинули київське "Динамо", черкаський "ЛНЗ" та житомирське "Полісся".
У матчі з азербайджанським "Карабахом" "біло-сині" програли з рахунком 2:0. "Карабах" зумів відкрити рахунок уже на 12-й хвилині.