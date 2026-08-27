Стали відомі суперники 'Шахтаря' в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників у основному етапі Ліги чемпіонів. 

В осінній частині суперниками "гірників" стануть: 

  • "Реал Мадрид"
  • "Інтер" 
  • "Спортінг"
  • "ПСВ"
  • "Фенербахче"
  • "Лейпциг"
  • "АЕК"
  • "Слован Братислава"

Інші результати жеребкування

В основний етап Ліги чемпіонів пройшло 36 команд. Це третій сезон розіграшу єврокубків у новому форматі. 8 найкращих команд турніру потраплять напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А ті команди, які займуть з 9 по 24 позицію, вийдуть до стадії 1/16. "Гірники" в жеребкуванні потрапили до третього кошика.

Відео дня

Серед матчів команд у першому кошику, які відбудуться в основному етапі: 

  • ПСЖ – Барселона
  • ПСЖ – Манчестер Сіті
  • Баварія – Арсенал
  • Баварія – Атлетіко
  • Реал Мадрид – Інтер
  • Реал Мадрид – Арсенал
  • Ліверпуль – Атлетико
  • Ліверпуль – Інтер
  • Манчестер Сіті – Барселона

"Динамо" вилетіло з єврокубків

Зазначимо, що донецький клуб лишився єдиним представником від України у єврокубках. На відбірковому етапі євротурніри покинули київське "Динамо", черкаський "ЛНЗ" та житомирське "Полісся".

У матчі з азербайджанським "Карабахом" "біло-сині" програли з рахунком 2:0. "Карабах" зумів відкрити рахунок уже на 12-й хвилині.

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