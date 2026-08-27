Стали відомі суперники 'Шахтаря' в Лізі чемпіонів

Донеччани лишилися єдиним українським клубом у єврокубках.

Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників у основному етапі Ліги чемпіонів.

В осінній частині суперниками "гірників" стануть:

"Реал Мадрид"

"Інтер"

"Спортінг"

"ПСВ"

"Фенербахче"

"Лейпциг"

"АЕК"

"Слован Братислава"

Інші результати жеребкування

В основний етап Ліги чемпіонів пройшло 36 команд. Це третій сезон розіграшу єврокубків у новому форматі. 8 найкращих команд турніру потраплять напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А ті команди, які займуть з 9 по 24 позицію, вийдуть до стадії 1/16. "Гірники" в жеребкуванні потрапили до третього кошика.

Відео дня

Серед матчів команд у першому кошику, які відбудуться в основному етапі:

ПСЖ – Барселона

ПСЖ – Манчестер Сіті

Баварія – Арсенал

Баварія – Атлетіко

Реал Мадрид – Інтер

Реал Мадрид – Арсенал

Ліверпуль – Атлетико

Ліверпуль – Інтер

Манчестер Сіті – Барселона

"Динамо" вилетіло з єврокубків

Зазначимо, що донецький клуб лишився єдиним представником від України у єврокубках. На відбірковому етапі євротурніри покинули київське "Динамо", черкаський "ЛНЗ" та житомирське "Полісся".

У матчі з азербайджанським "Карабахом" "біло-сині" програли з рахунком 2:0. "Карабах" зумів відкрити рахунок уже на 12-й хвилині.

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