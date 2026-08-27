Гімнаст Чепурний зробив гучну заяву щодо громадянства після перемоги на чемпіонаті Європи

Він закликав не дивуватися тому, що з українського спорту йдуть талановиті атлети.

Титулований український гімнаст Назар Чепурний розкритикував Українську федерацію гімнастики (УФГ) та Міністерство молоді та спорту і назвав причину, чому українські спортсмени замислюються про зміну громадянства.

Відповідну заяву 23-річний гімнаст виклав на сторінці у Facebook. За його словами, держава не виділила йому грошей на підготовку до чемпіонату Європи, де він посів перше місце в опорному стрибку.

Через відсутність належної бази в Україні він був змушений за півтора місяця до турніру виїхати до Німеччини.

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Гімнаст розповів, що звертався до Мінспорту та УФГ за матеріальною допомогою для підготовки до змагання, але у відповідь чув лише обіцянки. Через це житло, харчування, паливо та решту витрат на підготовку Чепурний оплачував сам.

У своїй заяві гімнаст вказав, що загалом витратив на все 900 євро, але відомства порахували цю суму дуже великою для покриття, хоча керівництво Федерації дозволяє собі польоти бізнес-класом.

Зазначається, що коли Німецька федерація гімнастики дізналася про нестачу фінансування українського атлета, то добровільно оплатила офіційний тренувальний збір.

"Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 € на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", - прокоментував ситуацію спортсмен.

Зазначимо, що у 2025 році український спорт втратив двох талановитих атлетів. Так, Ілля Ковтун почав виступати за Хорватію, а Радомир Стельмах став німецьким гімнастом.

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