Лідер "Ворскли" та керманич "Динамо" стали першими в голосуваннях.

За підсумками голосування експертної ради УПЛ півзахисник "Ворскли" Олів'є Тілль визнаний найкращим гравцем 10-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У поєдинку проти "Інгульця" 24-річний люксембуржець оформив дубль. Тепер Тілль найкращий гравець ліги на цю мить за системою гол+пас. В нього 5 голів та 4 результативних передачі в 9 матчах цього сезону.

А найкращим тренером за підсумками 10-го туру став Мірча Луческу. 76-річний фахівець разом з "Динамо" не програв у стратегічно важливому поєдинку донецькому "Шахтарю".

УПЛ: підсумки 10-го туру

Після 10-го туру "Динамо" набрало 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (23 очки) та "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки. Передостаннім йде "Минай" (6 очок).

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.

Автор: Артем Будрін