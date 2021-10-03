Динамо і Шахтар поділили очки / фото ФК Шахтар
З 1 по 3 жовтня пройшли матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.
У центральному матчі туру "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию.
Результати матчів
"Маріуполь" - "Рух" - 0:2
Голи: Таллес, 25, Климчук, 37
"Ворскла" - "Інгулець" - 3:0
Голи: Рангель, 66, О. Тілль, 77, 84
"Колос" - "Чорноморець" - 2:1
Голи: Лисенко, 15, Ренанн, 59 - Смирний, 29
"Львів" - "Дніпро-1" - 0:1
Гол: Довбик, 2
"Верес" - "Олександрія" - 0:0
"Зоря" - "Десна" - 2:0
Голи: Булеца, 19, Громов, 70
"Металіст 1925" - "Минай" - 1:0
Гол: Габелок, 72 (з пенальті)
"Динамо" - "Шахтар" - 0:0
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upl.ua
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