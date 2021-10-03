Українська Прем'єр-ліга: результати 10-го туру, таблиця

Нічия "Динамо" і "Шахтаря", "Зоря" обіграла "Десну", "Ворскла" увірвалася до трійки лідерів.

З 1 по 3 жовтня пройшли матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу. У центральному матчі туру "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию. Результати матчів "Маріуполь" - "Рух" - 0:2 Голи: Таллес, 25, Климчук, 37 "Ворскла" - "Інгулець" - 3:0 Голи: Рангель, 66, О. Тілль, 77, 84 "Колос" - "Чорноморець" - 2:1 Голи: Лисенко, 15, Ренанн, 59 - Смирний, 29 "Львів" - "Дніпро-1" - 0:1 Гол: Довбик, 2 "Верес" - "Олександрія" - 0:0 "Зоря" - "Десна" - 2:0 Голи: Булеца, 19, Громов, 70 "Металіст 1925" - "Минай" - 1:0 Гол: Габелок, 72 (з пенальті) "Динамо" - "Шахтар" - 0:0 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів. Автор: Антон Дудар

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