Динамо і Шахтар поділили очки / фото ФК Шахтар

З 1 по 3 жовтня пройшли матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию.

Результати матчів

"Маріуполь" - "Рух" - 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

"Ворскла" - "Інгулець" - 3:0

Голи: Рангель, 66, О. Тілль, 77, 84

"Колос" - "Чорноморець" - 2:1

Голи: Лисенко, 15, Ренанн, 59 - Смирний, 29

"Львів" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Довбик, 2

"Верес" - "Олександрія" - 0:0

"Зоря" - "Десна" - 2:0

Голи: Булеца, 19, Громов, 70

"Металіст 1925" - "Минай" - 1:0

Гол: Габелок, 72 (з пенальті)

"Динамо" - "Шахтар" - 0:0

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Автор: Антон Дудар