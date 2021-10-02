В поєдинку десятого туру чемпіонату України "Ворскла" вдома обіграла "Інгулець" з рахунком 3:0.
Всі голи підопічні Юрія Максимова забили в другій половині зустрічі. Відзначимо, що свій дебютний гол за "Ворсклу" забив бразильський форвард Рангель, котрий лише минулого літа перейшов до полтавців.
Після цієї гри "Ворскла" набрала 21 очко і піднялася на третє місце в таблиці УПЛ. "Інгулець" (8 очок) залишається на 12-му місці.
"Ворскла" - "Інгулець" - 3:0
Голи: Рангель, 66, О. Тілль, 77, 84
"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Яворський, Пердута, Скляр (Пешич, 88), Пуцлін, О. Тілль (Амілкар, 88), Кане (Челядін, 78), Рангель, Степанюк
"Інгулець": Шуст, Полегенько, Салем, Ковальов, Поспєлов (Козак, 83), Асмелаш, Бартулович (Шишка, 83), Запорожець, Шарай, Плохотнюк (Майкл, 83), Сітало
Відео огляд першого тайму.
Відео огляд другого тайму.
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