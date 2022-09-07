"Бенфіка" здобула перемогу в 1-му турі над "Маккабі".

У вівторок, 6 вересня, в групі H відбувся матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та ізраїльським "Маккабі" Хайфа. Команди грали на стадіоні "Да Луш" в Лісабоні. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Матч не привертав багато уваги перед стартом, проте іспанському лівому захиснику "Бенфіки" Алексу Грімальдо вдалося прикрасити гру своїм феноменальним голом.

На 54-й хвилині Алекс неймовірним ударом з-за межі штрафного вистрілив у ближню дев'ятку і вразив ворота "Маккабі".

Відео дня

Ще один гол "Бенфіка" забила на 50-й хвилині, нападник Рафаел Сілва відзначився після пасу Алехандро Грімальдо.

"Бенфіка" - "Маккабі" Хайфа - 2:0

Голи: Рафа Сілва, 50, Грімальдо, 54

"Бенфіка": Влаходімос, Ба, Отаменді, Антоніу Сілва, Грімальдо, Жоау Маріу (Шикінью, 79), Рафа Сілва (Діогу Гонсалвеш, 79), Флорентіну, Фернандес, Нерес (Еурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46)

"Маккабі": Коен, Сундгрен, Батубінсіка, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67, Менахем, 78), Хазіза, Шері, Лаві, Аль-Фаз (Абу-Фані, 32), Давид (Ацілі, 46), П'єрро (Рукавиця, 78)

Попередження: Гонсалу Рамуш (44), Лаві (59), Сек (63)

Відео голу Грімальдо:

Огляд матчу:

Додамо, що ізраїльська команда бере участь у цьогорічному розіграші турніру вперше за 13 років.

У паралельному матчі зустрічалися ПСЖ і "Ювентус". Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь парижан. За підсумками 1-го туру "Бенфіка" займає перше місце в групі, парижани - друге. Нижче розташовуються "Ювентус" і "Маккабі" відповідно.

У наступному турі ЛЧ "Бенфіка" зіграє проти "Ювентуса" в гостях, а "Маккабі" на своєму полі прийме ПСЖ. Матчі заплановані на 14 вересня.

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