Тарас Степаненко полетить відпочивати з мамою та тещею одночасно.

Один з лідерів донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко готується великою сім'єю летіти на відпочинок.

32-річний півзахисник опублікував душевне фото у своєму Instagram.

"Лечу у відпустку з дружиною, мамою, тещею та трьома дітьми. Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина… Сподіваюся, бармен теж готовий", - надрукував веселий підпис біля знімку футболіст.

У поточному сезоні Тарас зіграв за "гірників" 22 поєдинки у всіх змаганнях та відзначився двома голами й одним асистом.

Тарас Степаненко: кар'єра в "Шахтарі"

Степаненко перейшов до "Шахтаря" у 2010 році із запорізького "Металурга".

Хавбек провів за донеччан вже 357 офіційних матчі та входить у топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю ігор.

Разом з "Шахтарем" Степаненко завоював 22 трофеї: 8 чемпіонських титулів, по 7 Кубків і 7 Суперкубків України.

Автор: Артем Будрін