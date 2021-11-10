Керівництво "Дженоа" планує перебудову клубу з Андрієм Шевченком на чолі.

Один із співвласників компанії "777Partners", яка володіє футбольним клубом "Дженоа", Джош Вондер поділився своєю думкою про запрошення в команду на посаду головного тренера українця Андрія Шевченка.

Бізнесмен розповів, що саме спонукало їх запросити в клуб українського фахівця. Його слова наводить видання TUTTOmercatoWEB.

"Як і у випадку з усіма рішеннями, які приймаються в бізнесі, це був нелегкий процес. Наш пошук був великим, і ми шукали підходящу людину, яка б допомогла клубу від зараз до кінця сезону і став опорною точкою проекту "Дженоа".

Ми обрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми зрозуміли, що він багато працює з аналізом, він багато працює, щоб стимулювати гравців з фізичної та психологічної точок зору.

Він переконав нас у своїй чесності, ніхто не відгукувався погано про нього. Ми знайшли повний пакет", - сказав Вондер.

Читайте такожУ Дженоа представили тренерський штаб ШевченкаТакож бізнесмен розповів про плани футбольного клубу "Дженоа" на майбутнє, про майбутню перебудову команди.

"Перед нами новий шлях, повна перебудова клубу. Першим кроком був пошук менеджера, і ми визначилися з Шевченком. Тепер у найближчі місяці будуть деякі зміни. Зараз необхідно зосередитися на приїзді тренера.

Ми бачимо цінність в Серії А.Хочу підкреслити, що ми є довгостроковими інвесторами. Ми не зосереджуємося на короткостроковій перспективі-ми все ще вважаємо за краще бути тут у кращі та гірші часи. Наша ідея полягає в тому, щоб Серія А стала однією з провідних ліг у світі", - додав Вондер.

Читайте також"Він ризикнув": екс-тренер Мілана оцінив прихід Шевченка в ДженоаКрім того, Джош Вондер розповів, що йому найбільше подобається в "Дженоа" і фанатах клубу.

"Найбільше в місті нам сподобався "Дженоа". Ми вже говорили про нього, його історія і вболівальники полонять нас.

Хочу висловити нашу подяку фанатам "Дженоа", і сподіваємося відповісти їм взаємністю в майбутньому", – резюмував Вондер.

Нагадаємо, в середу, 10 листопада український фахівець Андрій Шевченко дав свою першу прес-конференцію в якості головного тренера "Дженоа".

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа "21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Моурінью поділився враженнями від повернення Шевченка у Серію А. також Віталій Кличко дав коментар щодо приходу "Шеви" на посаду тренера "Дженоа".

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд вельми відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

В даний час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Володимир Медяник