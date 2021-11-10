Андрій Шевченко підкреслив, що в зимове міжсезоння команді потрібно буде підсилитися.

Український фахівець Андрій Шевченко дав свою першу прес-конференцію в якості головного тренера "Дженоа".

Слова Шевченка наводить tuttomercatoweb.com.

Український тренер подякував керівництву "Дженоа" за те, що повернули його в Італію - країну, з якою у нього "особливі стосунки", а також підкреслив, що "Дженоа" - це проект, який його дуже зацікавив.

Відповідаючи на питання про те, чи не боїться Шевченко тренувати клуб. він сказав: "Це мене не лякає".

Шевченко заявив, що для нього настав "дуже важливий момент" у тренерській кар'єрі:

"Італія - важлива країна з футбольної точки зору. Італійська школа важлива. Для мене робота з такими тренерами, як Анчелотті, Дзаккероні та Чезаре Мальдіні була великим досвідом. Тренерська робота в Італії означає вхід у світ футболу. Мати можливість кинути виклик великим фахівцям, які зараз працюють в Італії - це стимул і виклик для мене".

Головним завданням для "Дженоа" Шевченко назвав збереження прописки в Серії А на наступний сезон:

"Наша мета номер один - зіграти в Серії А в наступному сезоні. Єдиний спосіб, який я знаю, щоб досягти цього - це працювати. Я зроблю все можливе, щоб досягти цього результату. Набагато важливіше за виступ в Кубку Італії врятуватися в Серії А. Ми повинні докласти багато зусиль, багато працювати і спробувати знайти безліч рішень для досягнення цієї мети".

Шевченко також відзначив роль вболівальників клубу:

"Цей проект мене дуже переконав. Я вірю, що "Дженоа" може досягти великих успіхів в Італії в майбутньому. Безумовно, нам потрібні вболівальники. Одного разу я грав у Генуї, і це був дуже складний матч. Я дуже добре пам'ятаю, як грав проти дванадцяти гравців, тому що 12-м гравцем "Дженоа" були вболівальники. Я сподіваюся, що вони будуть, тому що нам потрібна велика підтримка".

Крім того, він підкреслив, що взимку "Дженоа" необхідно підсилитися:

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"У мене були контакти з новим власником. Це була довга розмова. Команду потрібно підсилити, і оскільки ми націлені на гру в наступному році в Серії А, я думаю, нам доведеться добре попрацювати на трансферному ринку. Всі хлопці в команді - дуже хороші. Я думаю, що перша мета - досягти позиції в турнірній таблиці, де ми зможемо комфортно себе почувати та спокійно працювати".

У Шевченка також запитали, у який футбол гратиме команда.

"Дженоа" історично була дуже агресивною командою, особливо вдома. Я постараюся збалансувати команду. Нам потрібно мати ідеальний баланс і розуміти наші потреби, те, що потрібно команді. У нас повинен бути правильний менталітет. Говорячи з гравцями, я відчув бажання поліпшити ситуацію. Я думаю, що, маючи велике бажання і правильну структуру на полі, ми можемо поліпшити ситуацію", - відповів тренер.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Моурінью поділився враженнями від повернення Шевченка у Серію А. Також Віталій Кличко дав коментар щодо приходу "Шеви" на посаду тренера "Дженоа".

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни та дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд вельми відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Зараз "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Антон Дудар