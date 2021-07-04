Перемогу збірної Англії відзначали всі жителі країни / фото The Sun
Практично вся Англія до ранку святкувала перемогу своєї збірної у чвертьфіналі Євро-2020.
Про це повідомляє The Sun.
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Як повідомляє видання, вболівальники до ранку святкували перемогу над збірною України в пабах, парках та просто на вулицях по всій країні.
Футбольні фанати плакали, обіймалися, кричали, запускали феєрверки, танцювали, співали та влаштовували ходи з прапорами. Як пише видання, перемогу збірної Англії відзначали всі жителі країни.
Україна - Англія: підсумки матчу
- 3 липня 2021 року збірна України залишила Євро-2020, поступившись в 1/4 фіналу головному фавориту турніру - збірній Англії. Матч закінчився з рахунком 0:4.
- Кращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).
- У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.
- Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.
- Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.
- Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.
- Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи
- Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.
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