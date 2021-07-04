Футбольні фанати запускали феєрверки, танцювали, співали та влаштовували ходи з прапорами.

Практично вся Англія до ранку святкувала перемогу своєї збірної у чвертьфіналі Євро-2020.

Про це повідомляє The Sun.

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Як повідомляє видання, вболівальники до ранку святкували перемогу над збірною України в пабах, парках та просто на вулицях по всій країні.

Футбольні фанати плакали, обіймалися, кричали, запускали феєрверки, танцювали, співали та влаштовували ходи з прапорами. Як пише видання, перемогу збірної Англії відзначали всі жителі країни.

Україна - Англія: підсумки матчу

3 липня 2021 року збірна України залишила Євро-2020, поступившись в 1/4 фіналу головному фавориту турніру - збірній Англії. Матч закінчився з рахунком 0:4.

Кращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Олена Коваленко