Гіфт Орбан забив три голи в матчі Ліги конференцій всього за три хвилини і 24 секунди.

У середу, 15 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між клубами "Істанбул Башакшехір" і "Гент".

Зустріч проходила на стадіоні "Башакшехір Фатіх Терім" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Головним героєм цього поєдинку став нападник бельгійського клубу Гіфт Орбан. 20-річний нігерійський нападник забив три голи в першому таймі, що повністю деморалізувало суперника.

Відео дня

Варто відзначити, що Орбан забив всі свої голи всього за 3 хвилини і 24 секунди, що зробило його автором найшвидшого хет-трику в історії єврокубків.

"Істанбул Башакшехір" - "Гент" - 1:4

Голи: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Огляд матчу:

У підсумку матч "Башакшехіра" і "Гента" завершився перемогою бельгійського клубу з рахунком 4:1. Перша гра команд завершилася внічию - 1:1. Таким чином, за сумою двох матчів "Гент" здобув перемогу і вийшов в 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, напередодні норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд забив п'ять голів у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького "РБ Лейпциг". Гра завершилася нищівною перемогою "городян" з рахунком 7:0.

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