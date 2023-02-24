Клуби з України уже зупинили свої виступи у цьому турнірі.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньйон 24 лютого відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій. Як і у регламенті Ліги Європи, у третьому за престижністю європейському турнірі також переможці стикових поєдинків плей-оф (несіяні) зустрінуться із лідерами квартетів групового етапу, котрий відбувся восени (сіяні).

Український клуб "Дніпро-1" вибув якраз на стадії стикових протистоянь і зупинився за крок до 1/8 фіналу. Вчора, 23 лютого, дніпряни зіграли внічию з кіпрським АЕК, однак за сумою двох матчів поступилися супернику і дали йому пройти далі. З наступним опонентом АЕК не пощастило, адже йому дістався клуб Англійської Прем’єр-ліги "Вест Гем".

Усі пари 1/8 фіналу Ліги конференції виглядають наступним чином:

"АЕК" Ларнака (Кіпр) - "Вест Гем" (Англія)

"Фіорентина" (Італія) - "Сівасспор" (Туреччина)

"Лаціо" (Італія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)

"Лех" Познань (Познань) - "Юргорден" (Швеція)

"Базель" (Швейцарія) - "Слован" Братислава (Словаччина)

"Шериф" (Молдова) - "Ніцца" (Франція)

"Андерлехт" (Бельгія) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Гент" (Бельгія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

Відзначимо, що цей розіграші Ліги конференцій є лише другим в історії. Єдиним переможцем цього турніру є італійська "Рома", котра минулого року у фіналі здолала нідерландський "Фейенорд". Цьогорічний фінал ЛК запланований на 7 червня у Празі на стадіоні "Сінобо".

Відео дня

У розіграші Ліги конференцій сезону 2022-2023 рр. брали участь три українські команди. Полтавська "Ворскла" вилетіла ще у другому раунді кваліфікації, поступившись шведському АІК. Луганська "Зоря" покинула турнір на третій стадії кваліфікації, програвши румунській "Універсітаті". "Дніпро-1" виступав у груповому етапі і посів у підсумку друге місце, завдяки чому підопічні Олександра Кучера і пробилися до стикового раунду ЛК.

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